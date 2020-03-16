Pelvis kemiği kırıldı, Mardin'de ilk defa yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Trafik kazasında pelvis kırığı olan hasta Mardin Devlet Hastanesi'nde ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Geçirdiği trafik kazası sonucu 48 yaşındaki Muzaffer Yalap'a pelvis kemiği kırığı teşhisi konuldu. Mardin Devlet Hastanesinde yapılan tetiklerin ardından ortopedi servisine yatırılan Yalap'ın ameliyat edilmesine karar verildi. Yalap, Mardin'de ilk defa yapılan modifiye stoppa tekniği Yöntemi ile sağlığına kavuştu.

Başarılı geçen ameliyatla ilgili açıklama yapan ortopedi ve travmatoloji hastalıkları uzmanı Dr. Caner Çitak, "Amacımız, pelvik ve asetabuler kırıkların tedavisinde hastaların erken yürümelerini sağlayacak doğru cerrahi teknikle kemik tespitini olabilecek en erken dönemde sağlamaktır. Bu nedenle tedavi için tarif edilen birçok cerrahi teknik vardır. Mardin devlet hastanesinde pelvis kırıklarının cerrahi tespitinde hastanemizde ilk kez kullanılan modifiye stoppa tekniği yaklaşımı ile hasta başarılı bir şekilde ameliyat geçirmiş olup sağlığına kavuşturulmuştu. Bu teknikle daha küçük bir insizyon kullanılarak daha az kanama, daha küçük ameliyat skar izi ve daha az ağrılı bir operasyon gerçekleştirmiş olduk. Bu tür vakaları hiçbir şekilde il dışına sevk etmemek ve vatandaşlarımızın bu tür ameliyatlarını burada rahatça yapmalarını sağlamak amacıyla elimizden gelen tüm gayreti sarf etmekteyiz. Bu imkanları bize sağlayan başta Sağlık Bakanlığı yetkililerine, İl Sağlık Müdürüme, müdürlük yöneticilerime, hastane yönetimine, servis ve ameliyathane ekibi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.