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Piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan 3 kişi tutukladı

Mardin’in Savur ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mardin'in Savur ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu gerçekleştirdi. İlçeye bağlı Dereiçi Mahallesinde yasadışı alkollü içki üretimi yapıldığı ve yılbaşı öncesi piyasaya sürüleceği ihbarını alan ekipler, Z.S., F.G. ve M.E. isimli şahısların iş yerlerine operasyon düzenledi. Zanlıların iş yerlerinde yapılan operasyonda, tanklar ve bidonlar içerisinde depolanmış satışa hazır 117 ton 800 kilogram sahte içki ele geçirdi.


Operasyonda gözaltına alınan zanlılar, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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