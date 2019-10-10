İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

PKK'lı teröristlerin tüneli görüntülendi

Mardin’in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Kamışlı kentinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarının kazdığı tüneller görüldü.

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Kamışlı kentinde terör örgütü PKK/YPG mensuplarının kazdığı tüneller görüldü.


Nusaybin ilçesi Kamışlı kentinde PKK'lı teröristlere ait 2 adet tünel görüntülendi. Tünellerin sınırın sıfır noktasında Nusaybin ve Kamışlı arasında bağlantı olduğu görüldü.


Öte yandan, Kamışlı'dan Nusaybin ilçesinde son 1 saat içerisinde yaklaşık 20 adet havan topu atıldı. Havan topları, sınır duvarlarına düşerken, bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.