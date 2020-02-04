Profesyonel bisiklet parkuru çalışmaları devam ediyor

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda Mardin Artuklu Üniversitesi merkez kampüsünde inşasına başlanılan bin kişilik profesyonel bisiklet parkuru çalışmaları hızla devam ediyor. 425 metre uzunluğunda asfalt pist ve 400 metre uzunluğunda BMX bisiklet yarışları için pistten oluşacak profesyonel bisiklet parkurunun bölgede bisiklet sporunun gelişimine büyük katkı sağlaması hedefleniyor. Profesyonel bisiklet parkurundan vatandaşlar, öğrenciler ve sporcular ücretsiz faydalanabilecek.

Vali Mustafa Yaman, Türkiye'de sayılı bölgede bulunan profesyonel bisiklet parkurunun şehre büyük katkısının olacağını söyledi. Özellikle bisiklet sporu ile ilgilenen sporcuların profesyonel bisiklet parkurunu heyecanla beklediğine değinen Yaman, “Profesyonel bisiklet parkurunun tamamlanmasıyla bölgemizde bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Hem belediyemizin bünyesindeki sporcular hem de bu işi serbest yapan sporcularımız parkuru heyecanla bekliyorlar. Burada yetişen sporcularımız şehrimizi ulusal ve uluslararası alanda temsil edecekler. Bölgede bir ilk olması nedeniyle çevre illerimizde ki sporcularımızda parkurdan faydalanabilecekler" dedi.

Parkurun üniversite öğrencilerine ayrı bir aktivite sağlayacağını belirten Vali Yaman, "Profesyonel bisiklet parkurunun tamamlanmasıyla parkurda profesyonel sporcularımız yetişerek milli takıma daha çok sporcu gönderebileceğiz. Ulusal ve uluslararası bisiklet yarışlarının şehrimizde yapılmasına da katkı sağlayacak. Böylece şehrimizin tanıtımına ve hedeflediğimizin turist sayısının üzerine çıkmaya imkan sağlayacak. Şehrimiz, Türkiye'nin en görülmesine şehirleri arasında. Hayata geçirdiğimiz projelerimizle bu oranı daha da artırıyoruz. Farklı destinasyonlarla hem vatandaşlarımıza hem de dışarıdan gelen misafirlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.