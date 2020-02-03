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'Rafadan Tayfa ile Türkiye'dir Burası Müzikali' yoğun katılımla son buldu

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, ’Rafadan Tayfa ile Türkiye’dir Burası Müzikali’ binlerce çocuğun yoğun katılımıyla son buldu.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, 'Rafadan Tayfa ile Türkiye'dir Burası Müzikali' binlerce çocuğun yoğun katılımıyla son buldu.


Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde cumartesi ve pazar günü saat 14.00 ile 17.00 saatlerinde dört seans şeklinde, 'Rafadan Tayfa ile Türkiye'dir Burası Müzikali' düzenlendi. Binlerce çocuk, aileleriyle birlikte müzikale yoğun ilgi gösterdi. Müzikal öncesi salonu dolduran çocuklara çeşitli oyunlar oynatıldıktan sonra Rafadan Tayfa'nın sevilen müzikleri seslendirilerek çocukların eğlenmesi sağlandı. Müzikalde sık sık 'Türkiye'dir Burası' şarkısı seslendirilerek çocukların, Türkiye'nin tarihi güzellikleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlandı. Çocuklar velileriyle birlikte, müzikalde sık sık seslendirilen 'Türkiye'dir Burası' şarkısına eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı. Gösterinin ardından Rafadan Tayfa çizgi kahramanları çocuklarla toplu fotoğraf çekti.


Çocuklar ve veliler, izledikleri çizgi film kahramanlarını yakında görme imkanı sağladıkları için Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'a teşekkür etti.

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