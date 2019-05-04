Rektör Ağırakça, yabancı dil eğitim forumuna katıldı

Dr. Ahmet Ağırakça Milli Eğitim Bakanlığı MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından, 2023 eğitim vizyonu hedefleri doğrultusunda planlanan yabancı dil eğitimi reformu kapsamında düzenlenen 'Yabancı Dil Eğitim Forumu'na katıldı.

Ankara'da gerçekleştirilen programa katılan Rektör Ağırakça, Türkiye'deki yabancı dil eğitiminin bugüne kadar birçok konu üzerinden tartışıldığını belirterek dil öğretim felsefesine uygun olarak tüm öğretmenlerin dilin bir iletişim aracı olduğu bilinciyle ders verebilmesi, dili dil olarak algılaması, sevdirmesi, sosyal ve kültürel boyutuna vurgu yapmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da iştirak ettiği, Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde gerçekleştirilen forumda Ağırakça, Mardin Artuklu Üniversitesinin son yıllarda ortaya koyduğu başarılı yabancı dil öğretimi deneyimini aktardı ve Arapça dil öğretimi konusundaki uygulamaları anlattı.

Ağırakça, Arapça diline bir kutsiyet atfetmeden herhangi bir yabancı dilin öğretim ölçütleri ne ise Arapça öğretim kriterlerinin de aynı şekilde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek Arapça öğretiminde klasik metotlu ve gramer ağırlıklı bir eğitim modelinin başarılı olamadığı tespitinde bulundu. Yabancı dil eğitiminin sadece bir müfredat konusu olarak ele alınmaması görüşünü savunan Prof. Dr. Ağırakça, “Yabancı dil eğitimi bir strateji olarak ele alınmalıdır. Arapça öğretiminde klasik metotlu ve gramer ağırlıklı bir eğitim modeli maalesef başarılı olamamıştır. Klasik metot kendi içinde bir bütün olmakla birlikte eğitim kurumlarının yapısından dolayı günümüzdeki modelde fayda sağlamamaktadır. Bunun yerine okullarda, pratik Arapçanın esas alındığı, metin anlama ve tahlilinin yapıldığı, dilin dört temel becerisini kazandırmayı hedefleyen modern metotlarla öğretimin esas alınması gerekir ki, bunu üniversitemiz bünyesinde verilen Arapça eğitim ve öğrencilerimizin uluslararası başarılarıyla kanıtladık” dedi.