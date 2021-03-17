Rus turistlerin yeni gözdesi Mardin oldu

Rusya'dan Türkiye'ye en çok turist getiren tur operatörlerinden Pegas Touristik, Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) işbirliği ile tarihi kentte turizm acentelerini ağırlayacak.

Daha önce kültür turları projesi kapsamında Rus turistleri getiren şirket 23 Martta bir kafileyi daha Mardin'e getiriyor. Nisan ayının ilk haftasında turizm acentelerini ağırlayacak olan Mardin, daha sonra kapılarını şirketin getireceği paket turlara açacak. Türkiye'ye 2019 yılında yüzde 90'ı Rusya'dan olmak üzere BDT pazarından 1.2 milyon turist getiren, 2020 yılında ise pandemi nedeniyle 340 bin civarında Rus turist getiren Pegas Touristik, internet sitesinde Mardin'i "Sanki bin bir gece masalları kitabının sayfalarından çıkmış gibi antik bir şehirdir" diye tanıttı. Şirket, Mardin için tanıtımında şu ifadelere yer verdi:

"Modern Türkiye'nin en güneydoğusundaki Mardin, sanki bin bir gece masalları kitabının sayfalarından çıkmış gibi antik bir şehirdir. Gerçek bir açık hava müzesi. Çok çalkantılı ve hareketli bir tarihe rağmen, eşsiz mimari görünümünü ve farklı kültürlerin, dillerin ve dinlerin eşsiz çeşitliliğini yüzyıllar boyunca taşımayı başardı. Eski Mardin'in sokaklarında yürürken Türkçe, Arapça, Kürtçe ve hatta bu bölgelerde güzel bir şekilde korunmuş Aramice'nin yerel lehçesi Turoyo'yu duyabilirsiniz. Bu şehirde Araplar, Ermeniler, Asuriler, Yezidiler, Kürtler ve Türkler yan yana yaşıyor. Dahası, kendilerini kendi içlerinde klanlara ve kabilelere ayırmayı bile başarırlar, bu da onların birbirleriyle sessizce geçinmelerini engellemez. "

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş konu ile ilgili memnuniyetini dile getirerek, "Mardin hakikaten dünyada eşi ve benzeri olmayan tarihi bir kenttir. Tarih, kültür ve inanç şehri diyebileceğimiz ilimize dünyanın her noktasından yıl içerisinde turistler gelmektedir. Turizm sezonunun açılmasına sayılı günler kala bizlerde tüm hazırlıklarımızı yaptık. Pandemiye rağmen ilimizin bu kadar ilgi görmesi bizleri sevindiriyor. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde otellerimizde yer kalmaz diye düşünüyorum. Her geçen gün ilimizin turizm kapasitesi büyüyor. Otel sahipleri, esnaflarımız ve vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

MARTOD Başkanı Özgür Gürgör de, "Nisan ayının ilk haftasında turizm acentelerini Mardin'imizde ağırlayacağız. İlimize dünyanın dört bir yanından turistler geliyordu. Şimdi de Rus vatandaşlar gelecek. Bu kapsamda ilimizi hem tanıtmak hem de otel kapasitelerimizi görüşmek üzere kendileri ile bir araya geleceğiz. Geçen sene pandemi dolayısıyla turizm beklentilerimizin biraz altında kaldı ama bu sene beklentilerimiz çok yüksek. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.