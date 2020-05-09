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Rüzgardan eğilen ağacın yardımına Kızıltepe polisi koştu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri şiddetli rüzgardan eğilen ağacı düzelterek ip ve çıtayla sağlamlaştırdı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri şiddetli rüzgardan eğilen ağacı düzelterek ip ve çıtayla sağlamlaştırdı.


Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşın can ve mal güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanında şiddetli rüzgardan dolayı eğilen ağacı düzeltti. Polis ekipleri ağacı sağlamlaştırmak için ağacın gövdesine ip bağladı. Polisler, yere çaktıkları çıta yardımıyla da ağacı sağlamlaştırdı.

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