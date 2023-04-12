Sağanak yağışlar Nusaybin'de hayatı olumsuz etkiledi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sağanak, birçok mahallede su baskınlarına neden oldu.

Dün gece saatlerinde etkili olan sağanakta İpek yolu Yeniköy Piyade Karakolu önünde menfezin tıkanması sonucu yol sular altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Karayolları ile Mardin AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, tıkanan menfezleri açarak trafiğin sorunsuz akması için çalışma yaptı. Ekipler, gece boyunca menfez geçişi ve yağmur suyu hatlarına anında müdahale ederek, vatandaşların mağdur olmasını önledi. Yağış nedeniyle Duruca, Girmeli ve Yeniköy mahallelerinde yer yer su baskınları meydana geldi.