Sağlık için pedal çeviriyorlar

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Mazıdağı Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu, 'Sağlık için Pedalla' sloganıyla sağlıklı yaşam için pedal çeviriyor.

Mazıdağı ilçesinde bir grup genç kurdukları topluluk olarak bisikletle köyleri geziyor, çevreyi temizliyor. Gençlerden Ozan Parıltı, bisiklet gezisi ile hem sağlıklı yaşama dikkat çektiklerini hem de doğal güzellikleri keşfettiklerini söyledi. Parıltı, gittikleri yerlerde çevre temizliğine de önem vererek, doğanın nefes almasını sağladıklarını dile getirdi. Gençler amaçlarının ilçe halkına bisiklet kullanma alışkanlığı da kazandırmak olduğunu aktararak, herkesi sağlıklı yaşam için pedal çevirmeye davet etti.