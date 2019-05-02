Sağlık personeline iletişim eğitimi

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen iletişim eğitimlerine müdürlükte görevli birim başkanları ve yardımcıları, uzmanlar, hastanelerin başhekim ve başhekim yardımcıları, ilçe sağlık müdürleri, toplum sağlığı merkezi başkanları katılım sağladı. İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, “İletişim fiziksel ve sosyal varlığını sürdürmek isteyen, bu nedenle kendisiyle ve çevresiyle ilişkide bulunan insanla başlar. İnsan toplu halde yaşayan bir varlıktır. Dolayısıyla iletişim, toplumsal bir varlık olan insan yaşantısının kaçınılmaz ve önemli bir boyutunu oluşturur. Toplum içinde yaşayan her insan, farkında olsun veya olmasın, birbirleriyle iletişim içindedir. İnsanlar duygu, düşünce ve hayallerini, sorunlarını birbirlerine iletişimle aktarırlar. İletişimle insanlar birbirlerini anlarlar, sorunlarını paylaşırlar, problemlerine çözümler üretirler. Yani insan hayatının merkezinde iletişim vardır” dedi.