Sağlık personeline oksijen tüpleri ve oksijen kullanımı eğitimi verildi

Mardin il Ambulans servisi Başhekimi Acil Tıp Uzmanı Hakan Özerol öncülüğünde, eğitim birimi sorumluları, Hemşire, Ambulans ve Acil Bakim Teknikerleri (AABT) Onur Ceylan ve Feyzullah Köşeyi'nin katkılarıyla 30 sağlık personeline oksijen tüpleri kullanımı konulu eğitim verildi.

Uygulamalı ve sinevizyon eşliğinde verilen eğitimde, doğru oksijen nasıl verilir, oksijen dozunun ayarlanması, bir oksijen tüpü hangi bileşenlerden oluşmaktadır konulu eğitim verilerek sağlık çalışanlarına bilgilendirme yapıldı.