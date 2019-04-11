'Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek yarışması' ödülleri verildi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde, ülke geneli ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine yönelik görsel ve edebi alanda düzenlenen 'sağlıklı nesil sağlıklı gelecek' yetenek yarışmasında birinci olanlara ödülleri verildi.

Mardin Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Şube Müdürü Tekin Oruç, Şube Müdürü Orhan Barca, Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu ile okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Ödül töreni öncesi Yeşilay'ın bilgilendirici broşürleri misafirlere dağıtıldı.

Programda konuşan Mardin Milli Eğitim İl Müdürü Sarı ise, bağımlılıkla mücadelede en büyük görevlerin anne-baba ve öğretmenlere düştüğünü söyledi. Sarı, "İlimizde 200 bini aşkın öğrencimiz var. Çocuklarımızı hepsini bağımlılıklardan uzak tutmaya çabalıyoruz. Bu konuda Yeşilay'ın çalışmaları takdire şayandır" dedi.

Daha sonra konuşan Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirilmeleri amacıyla proje hayata geçirdiklerini söyledi. Günlüoğlu, "Bu vesile ile dereceye giren öğrencileri ödüllendirmek istedik. Büyük ödülümüz ise Yeşilay genel merkezinde sahiplerini bulacak. Burada Yeşilay'ın amacı öğrencilerimiz arasında farkındalık oluşturmak. Nihai hedefimiz de gençliğimizin sağlığını korumaktır. Yani hastalanmadan tedbir almayı tavsiye diyoruz. Felaketten önce alınacak bir tedbir felaketten sonra alınacak yüz tedbirden daha etkili ve önemlidir" diye konuştu.

Yarışmada başarı gösteren öğrenciler hediyeleri İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu tarafından verildi.

Ödül töreni, öğrenci ve veliler ile çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.