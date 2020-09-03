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Salça yaparken elini kıyma makinesine kaptırdı

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir genç, salça yaparken elini kıyma makinesine kaptırdı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir genç, salça yaparken elini kıyma makinesine kaptırdı. Sıkışan eli itfaiye ve AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu makineden çıkarılan genç hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Kabala Mahallesi'nde Alattin İlan (25), salça yaptığı sırada elini kıyma makinesine kaptırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerince İlan'ın kıyma makinesine sıkışan eli uzun müdahale sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralı vatandaş, ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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