Sarı, Türkiye şampiyonlarını ağırladı

Sarı, 10 metre havalı tüfek liseler arası erkekler kategorisinde Türkiye birincisi olan Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı ile ortaokullar arası kızlar kategorisinde Türkiye birincisi olan Artuklu Fatih Ortaokulu takımı öğrencileri ile öğretmenlerini tebrik ederek, Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın hediyelerini takdim etti. Sarı, öğrencilerin gösterdikleri başarının Mardin için önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, her zaman kendilerine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.