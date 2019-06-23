Satranç turnuvasında Mardin rüzgarı esti

Türkiye Satranç Federasyonu ve Başkent Üniversitesi işbirliği ile bu yıl dördüncüsü düzenlenen Başkent Üniversitesi Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda Mardinli Baver Yılmaz erkeklerde, Tuana Abak ise kızlarda birinci oldu.

Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, 7 Haziran Pazartesi günü Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsünde başladı. 6 kategoride 700'ü aşkın sporcunun yarıştığı turnuvada, 14 ülkeden 44 unvanlı sporcu boy gösterdi. Turnuvada Mardin Kale sporcularından Kızıltepeli Baver Yılmaz erkeklerde birinci olurken, Mazıdağılı Tuana Abak ise kızlarda birinci oldu.

Turnuvada kızlarda birinci olan Tuana Abak'ın babası Abdulkadir Abak, başarıda yanlarında olduklarını hissettiren herkese teşekkür etti.