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Savur'da feci kaza: 4 yaralı

Mardin’in Savur ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak şarampole yuvarlandı.

Mardin'in Savur ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak şarampole yuvarlandı. Kaya parçasına çarparak duran araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Savur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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