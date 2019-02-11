Savur'da vatandaşlar kanser erken teşhis konusunda bilgilendirildi

Mardin'in Savur İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından vatandaşlar, kanser erken teşhis konusunda bilgilendirildi.

Savur Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Uğur Kılıçaslan, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için vatandaşları bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi. Kanser birimi tarafından kent genelinde çalışmalar yapıldığını vurgulayan Kılıçaslan, kamu kurum ve kuruluşları, marketler ve köylerin gezilerek broşürler dağıtıldığını, halkın kanser erken teşhis konusunda bilgilendirildiğini dile getirdi. Taraması olmayan hastaları aile hekimlerine yönlendirdiklerini anlatan Kılıçaslan, Toplum Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlar tarafından Savur Kadın Destek Birimi'nde rahim ağzı ve meme kanseri hakkında eğitim verildiğini sözlerine ekledi.