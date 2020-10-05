Şebekenin çektiği pencerede 6 öğrenci tek telefonla EBA'ya girmeye çalışıyor

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yaşayan öğrenciler, uzaktan eğitime katılmak için sınırları zorluyor. Şebekenin çektiği pencerenin önünde bekleyen öğrenciler, tek telefonla sırayla EBA'ya girmeye çalışıyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime karar verildi. Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yaşayan öğrenciler ise internet, şebeke, bilgisayar, tablet ve akıllı telefon sıkıntıları nedeniyle uzaktan eğitimde sorun yaşamaya başladı. Her bir hanede en az üç öğrencinin olması ve sadece bir akıllı telefonla eğitimini sürdürmesi ise dikkat çekiyor. İlçeye bağlı Şenyuva Mahallesi'nde bulunan öğrenciler, şebekenin çektiği tek pencerenin önünde ders saatini bekliyor. Aynı aileden 6 öğrencinin bulunduğu evde çocuklar, tek cep telefonu ile sırayla EBA'ya girip derslerini dinlemeye çalışıyor.

6 öğrenciye 2 akıllı telefon

Velilerden Muhlis Öztemel, öğrencilerin uzaktan eğitimden tam anlamıyla yararlanamadığını söyledi. Öztemel, “Altyapı çalışması olmadığından dolayı öğrenciler internete erişemiyor. İnternete erişemediklerinden dolayı derse giremiyor. Ailelerin internet paketi satın alacak durumu olmuyor. Televizyondan da veriliyor, bazı evlerde 3-4 öğrenci var. Tek televizyonla ne yapılabilir ki” dedi.

6 kardeşinin okul okuduğunu kaydeden Rüveyda Ildız da, “6 kardeşim var EBA'ya canlı derse girme zorunluluğu olan. Ancak evimizde sadece 2 tane akıllı telefon var. 6 kardeşim aynı anda sisteme girmeye çalışıyor. Sistem yoğun, benim kardeşlerim giremiyor. Bazı veliler, akıllı telefondan, bilgisayardan bihaberler, bunlar uzaktan eğitimi çocuklarına nasıl karşılayacaklar. Mümkün olduğunu düşünmüyorum. Lütfen çocuklar için elinizden geleni yapın. Şebeke sorunu da var, bir pencere önü belirliyoruz, çocuklar onun önünde duruyor” diye konuştu.

Pencere kenarında dersini dinlemeye çalışan Muhammed Ildız ise, “6 kardeşim okul okuyoruz. Hem internet hem de tablet sıkıntımız var. Bunların yanında şebeke sorunu da oluyor. Kardeşlerimle derslerimiz çakıştığında derslere giremiyoruz” şeklinde konuştu.