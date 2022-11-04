Şehir ekonomisine 900 bin fidanlık katkı

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ortaklığında, fidan üretim merkezinde, bıttım fidanı ile Derik halhal zeytin fidanı üretimi gerçekleştirildi. Mardin kent genelinde uygun arazileri tarıma kazandırmak adına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda 128 bin metrekare alan üzerinde başlatılan Fidan Üretim Merkezi Projesi meyvelerini verdi. Bu çerçevede 2021 Aralık ayında başlatılan bıttım fidanı üretiminde 700 bin bin adet ve Mart 2022 mart ayında başlatılan Derik halhal zeytini üretiminde ise 200 bin bin adet yetiştirilerek çiftçilere dağıtıma hazır hale getirildi.

Katma değeri yüksek bıttım ve zeytin gibi tarım ürünleri hem çiftçiye hem de şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayacak.