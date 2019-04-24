Şehit çocuklarından Mardin protokolüne ziyaret

MARDİN (İHA) – Mardin'de şehit çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Mardin Valisi Mustafa Yaman, Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu ile bir araya geldi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Mardin'de şehit çocuklarına özel program düzenleyen Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, şehit çocukları ile birlikte Mardin Valisi Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu'yu ziyaret ederek polis evinde İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ın konuğu oldu.

Mardin Valiliği ziyaretinde gazetecilere açıklama yapan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir vali, başsavcı, il emniyet müdürü ve jandarma mensuplarına teşekkür etti.

Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir de şehit yakını olan çocukların 23 Nisan'ı kutlamaları için bu programı düzenlediklerini söyledi. Kandemir, “30 şehit yakını çocuğumuz, bir arada 23 Nisan'ı kutlasın istedik. Devletin hep yanında olmalarını hissetmelerini istedik. Çocuklarımız hayallerinde güvenlik gücü olmak istediklerini bizlerle paylaştılar. Mardin valimiz, savcımız, emniyet ve jandarma mensuplarımız bu çocuklarımızı yalnız bırakmıyor. Bizlerde 23 Nisan haftasında çocuklarımıza devletin yanlarında hep olduğunu hissettirmek istedik” dedi.