Ses sanatçısı Berdan Mardini, 'Musa Cihaner Çocuk Evleri'nde, koruma altındaki çocukları unutmadı

Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve ailesi birlikte Musa Cihaner Çocuk Evlerindeki çocuklarla bir araya gelen Berdan Mardini, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengi Efetürk'ten çocuklar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Mardin Valisi Mustafa Yaman, "Zaman zaman hayırseverlerimiz yuvalardaki çocuklarımızı ziyaret ediyorlar. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz, devletimiz buradaki yavrularımıza her türlü desteği veriyor. Bu nedenle de Cumhurbaşkanımıza teşekkür diyoruz. Bunun yanında hayırseverlerimiz de destek oluyor. Oda bizi mutlu ediyor. Bu kapsamda da Mardini, annesi, eşi ve çocuklarıyla birlikte çocuklarımızı sevindirdiler. Allah razı olsun” dedi.

Bayram dolayısıyla çocukları ziyaret ettiklerini söyleyen ses sanatçısı Berdan Mardini ise, "Hanım, anne çocuk hep beraber geldik ve burada olduk. Dolayısıyla Bodrum'a Antalya'ya gitmekte çok kolay aslında ama biz biraz gelenekçi, örf ve adetçi olduğumuz için çocuklarımıza sevincimizi paylaşmak istedik. Hem Mardin'de hem de Diyarbakır'da çocuklarımızla bir araya geldik. Bayramı çocuklarımıza paylaşmak beni ve ailemi çok mutlu etti” diye konuştu.

Gerçekleşen ziyaret Mardini tarafından oyuncak ve çeşitli hediyelerin verilmesiyle son buldu.