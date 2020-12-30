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Seyir halindeki LPG tankeri alev aldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki LPG tankeri alev aldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki LPG tankeri alev aldı. Alev alan LPG tankeri, TOMA ve itfaiye araçlarıyla söndürüldü.


Olay öğlen saatlerinde Nusaybin Kızıltepe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere seyir halindeki LPG yüklü tanker, henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Sürücü, son anda araçtan atlayıp canını kurtarırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerinde itfaiye ve TOMA sevk edildi. Alev alan araç itfaiye ekipleri ile TOMA'nın müdahalesinin ardından söndürüldü.


Yangın sonrası LPG yüklü tanker kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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