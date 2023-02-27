Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Mardin'de seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin-Cizre yolu Turgutlu köyü mevkiinde seyir halindeki bir minibüs bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı yolun kenarına çekerek durdurdu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekipler kısa süre yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili ekipler inceleme başlattı.