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Sıcak havalar geldi vatandaşlar Komor'a akın etti

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nce, 65 bin metrekare alanda yapılan ve yeşilliğiyle şehre yeni bir görünüm katan Kamor Millet Bahçesi, havaların ısınmasıyla birlikte dolup taştı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nce, 65 bin metrekare alanda yapılan ve yeşilliğiyle şehre yeni bir görünüm katan Kamor Millet Bahçesi, havaların ısınmasıyla birlikte dolup taştı.


İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Projem Türkiye Mülki ve Yerel Yönetimler Yarışmasında ödüle layık görülen Kamor Millet Bahçesi, yağmurlu havaların ardından Mardinlilere ev sahipliği yapmaya başladı. Kompleks çalışanları vatandaşlara şeker ve kolonya ikramında bulundu. Aileler, sabahın erken saatinde bahçeye gelerek kahvaltılarını yapma imkanı buldu. Kamor Millet Bahçesi yönetimi tarafından vatandaşlara yöresel sanatçılarla kır düğünü alanında canlı müzik konseri verildi. Kadınlar bin kişilik düğün alanında halaylar çekti.


Çocuklar oyun alanlarında eğlenirken babaları da mangal yaktı. Alanda alanda açılan jet markette vatandaşlara sıcak ve soğuk içecek hizmeti verildi. Ayrıca 6 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan spor kompleksi de sporseverlere kapılarını açtı. Futbol sahasında yapılan liseler arası futbol turnuvası ile renkli görüntüler oluştu.

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