Sıcak havayı fırsat bilen Mardinliler soluğu dışarıda aldı

Mardin'de günler sonra güneşin kendini göstermesiyle özellikle yaşlılar soluğu park ve bahçelerde aldı.

Zaman zaman termometreler sıfırın altını göstermesi nedeniyle insanlar sokağa çıkmayı tercih etmiyorlardı. Bugün ise hava sıcaklığının 13 dereceyi bulması ve güneşin kendini göstermesiyle insanlar soluğu park ve bahçelerde aldı. Esnaflar yaz günlerini yaşarmışçasına kapı önlerinde oturmaya başladı. Uzun aradan sonra güneşin tadını çıkartmak istediler. Soğuk havalar nedeniyle dışarıya pek çıkamayan yaşlı insanlar, arkadaşları ve ya eşleriyle park ve bahçelerde oturarak sıcak havanın tadını çıkartması dikkatlerden kaçmadı. Güzel havada eşiyle gezintiye çıkan Kadir Kerimoğlu, "Günlerdir evden çıkamıyorduk havanın güzel olduğunu görünce bunu bir fırsat bilip gezintiye çıktık. Evin içinde sıkılıyoruz. Havanın güzel olduğunu görünce eşim ve çocuklarım ile birlikte, dışarıya çıktık" dedi.