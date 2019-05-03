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Şiddetli kuvvetli yağış, sel ve su baskınlarına neden oldu

Mardin’de akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak yağış, sel ve su baskınlarına neden oldu.

Mardin'de akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak yağış, sel ve su baskınlarına neden oldu.


Merkez Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ev ve su baskınları yaşanmasına neden olurken, bazı bölgelerdeki evlerde maddi hasar meydana geldi. İl genelinde gökyüzü şimşeklerle aydınlandı. Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde kerpiç evde oturan Şehmuş Bağış ve ailesi evlerinin çökme tehlikesi olduğunu belirterek yetkilerden yardım istedi. Bağış daha önceki şiddetli sağanak yağışlarda da evini su bastığını belirterek evin aldığı hasarlar nedeniyle çökme tehlikesi olduğunu vurguladı. İtfaiye ekipleri su baskını olan bölgelerde tahliye çalışmalarını sürdürüyor.


Meteoroloji verilerine göre yağışların gece yarısından itibaren şiddetini arttırması bekleniyor.

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