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Sigara kaçakçısı jandarmaya takıldı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında durdurulan araçta yapılan aramada 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çatalözü Mahallesinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aracın yapılan detaylı aramasında bagajda gizlenmiş vaziyette 450 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Ş.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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