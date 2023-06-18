Sınava geç kalan öğrencilerin imdadına jandarma yetişti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınava geç kalan öğrencileri jandarma ekipleri yetiştirdi.

Nusaybin'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan adayın yardımına jandarma koştu. Okul çevresinde görevli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri, geç kalan bir öğrenciyi sınava yetiştirmek için seferber oldu. Öğrenci jandarma ekipleri tarafından araba ile sınava gireceği Necip Ali Nizamettinoğlu Anadolu Lisesi'ne yetiştirildi. Jandarma ekiplerinin desteği ile sınava yetişen öğrenciler, güvenlik güçlerine teşekkür etti.