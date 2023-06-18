İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sınava geç kalan öğrencilerin imdadına jandarma yetişti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sınava geç kalan öğrencileri jandarma ekipleri yetiştirdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınava geç kalan öğrencileri jandarma ekipleri yetiştirdi.


Nusaybin'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan adayın yardımına jandarma koştu. Okul çevresinde görevli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ekipleri, geç kalan bir öğrenciyi sınava yetiştirmek için seferber oldu. Öğrenci jandarma ekipleri tarafından araba ile sınava gireceği Necip Ali Nizamettinoğlu Anadolu Lisesi'ne yetiştirildi. Jandarma ekiplerinin desteği ile sınava yetişen öğrenciler, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.