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Sınır hattında hayat normale döndü

Mardin’in Nusaybin ilçesi ile Suriye’nin Kamışlı kentindeki sınır hattında hayat normale dönerken, rejim güçlerine ait bayrakla Türk bayrağının yan yana dalgalandığı görüldü.

Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kentindeki sınır hattında hayat normale dönerken, rejim güçlerine ait bayrakla Türk bayrağının yan yana dalgalandığı görüldü.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı 9'uncu gününde devam ediyor. Bu süre zarfında Mardin'in Nusaybin ilçesi ve bağlı köylere terör örgütü YPG mensupları tarafında Suriye'den havan topları atılmış, olaylarda 11 sivil şehit olmuş, 59 sivil de yaralanmıştı. Saldırıların ardından bazı vatandaşlar başka ilçelere yerleşirken, esnaf da kepenk kapatmıştı. Barış Pınarı Harekatının 9'uncu gününde Nusaybin'de hayat normale döndü. Esnaf kepenk açıp iş yerlerinin önünü temizlerken ilçeyi terk eden vatandaşlar da teker teker evlerine geri dönmeye başladı.



"Herhangi sorun yok, durumun daha da iyiye gideceğini düşünüyorum"


Hayatın normale dönmesi ile birlikte iş yerini açan Rıdvan Akın, hayatın normale döndüğünü, esnaf olarak durumun daha da iyiye gideceğini düşündüklerini söyledi. Akın, "İş yerini kapatan ve ilçe merkezini terk eden esnaf ve vatandaşlara çağrım, buraya dönsünler. Herhangi sorun yok. Durumun daha da iyiye gideceğini düşünüyorum" dedi.


Öte yandan hayatın normale döndüğü sınır hattında rejim güçleri ile Türkiye bayrağının yan yana dalgalandığı görüldü. Beşar Esad'ın fotoğrafının Kamışlı kenti sınır hattındaki billboardlara asıldığı kameralara yansıdı.

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