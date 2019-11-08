Sınırdaki öğrencilerin yüzü Okuluma Tiyatro Geldi Projesiyle güldü

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Mardinmasa birimi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kırsal mahallelerde okuyan ve tiyatroya gidemeyen öğrenciler için Okuluma Tiyatro Geldi Projesini hayata geçirdi. Tiyatro, 4-15 kasım tarihleri arasında 10 ilçede sahne alacak. Proje kapsamında, Kızıltepe ilçesinin Suriye sınırında bulunan okullarda tiyatro gösterimi yapıldı. Sahnelenen oyunları izleyen öğrenciler, eğlenceli ve keyifli dakikalar geçirirken moral ve motivasyonları yükseldi.

Proje Sorumlusu Duygu Baytur, yaptığı açıklamada, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın destekleriyle Okuluma Tiyatro Geldi Projesini hayata geçirdiklerini belirtti. 10 ilçenin kırsal mahallelerinde bulunan okullarda gösterinin yapılacağını kaydeden Baytur, "Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın destekleriyle Sosyal Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Mardinmasa birimi olarak 38 sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. Okuluma Tiyatro Geldi Projesi de bu projelerden bir tanesi. 10 ilçenin kırsal mahallelerinde bulunan ilkokullarda tiyatro gösterimi olacak. Hacıvat Karagöz oyunu, çeşitli gösteri ve ikramlarla etkinliklerimiz 4-15 kasım tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Bu etkinlikler sayesinde, öğrencilerin negatif enerjileri azalıyor. Derse olan ilgileri artarak okula gelme isteği artıyor. Bugün Kızıltepe ilçesinin sınırında yer alan okullarda tiyatro sergilemekteyiz" dedi.

Okul öğretmenleri ise, projeye verdiği destekten dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'a teşekkür ederek bu tür etkinliklerin öğrencilerin moral ve motivasyonunun artırdığını söyledi.