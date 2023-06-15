Şırnak ve Mardin'de elektrik dağıtım şirketi personeline taşlı saldırı

Şırnak ve Mardin'de kaçak elektrik kullandıkları ileri sürülen kimliği belirsiz kişiler, Dicle Elektrik personeline taşlı saldırıda bulunup elektrik direklerine zarar verdi.

Alınan bilgilere göre, geçtiğimiz hafta Şırnak'ın Oyalı köyünde kaçak elektrik kullananların saldırısına uğrayan Dicle Elektrik saha ekipleri, burada ve Mardin'in Derik ilçesinde yeniden saldırılarla karşı karşıya kaldı. Kaçak elektrik kullanmakta ısrarcı olan kimliği belirsiz kişiler, iki ilçede toplam 23 direği balyozlarla tahrip edince çalışmalar geçici olarak durduruldu. Çalışma yeniden başlatılınca Derik'te bir grup, Dicle Elektrik ekiplerine taşlarla saldırıp araçlarını tahrip etti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Oyalı köyü ve Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Söğütözü Mahallesi'nde kaçak elektrik kullanmakta ısrarcı olan kişiler, şebeke yenileme çalışmaları için istif edilen veya dikilen beton elektrik direklerini balyozlarla tahrip etti. Kaçak elektrik tüketimi yüzde 87 oranında olan Oyalı köyünde dikilen 28 direkten 12'si, kimliği belirsiz kişilerce kırılıp devrilirken Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Söğütözü Mahallesi'nde ise 2 milyon 412 bin liralık yatırım için istiflenmiş 11 beton elektrik direği balyozlarla tahrip edildi. Direklerin tahrip edilmesi nedeniyle durdurulan çalışmalar yeniden başlatılınca, Söğütözü'nde bu kez kaçak elektrik kullanmakta ısrarcı olan gruplar jandarmaya aldırmadan ekiplere taşlarla saldırdı, araçları tahrip etti.

18 köye 158 milyonluk yatırım

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Oyalı köyünde, yüzde 87 oranında kayıt dışı tüketimin de etkisiyle yıpranan elektrik şebekesinin yenilenmesi için Dicle Elektrik tarafından 6.4 milyon liralık bir yatırım çalışması başlatıldı. Köyde bulunan şebekenin tamamı, izoleli kablolarla değiştirilip evlerin içerisinde bulunan elektrik sayaçlarının Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panolarına (DÜSOP) alınması için bir süre önce harekete geçildi. Ancak sayaçlarının mesken dışına çıkarılması ile artık kaçak elektrik kullanamayacaklarını fark eden bazı kişiler, ekiplere saldırarak jandarmayı taşladı. Oyalı ile birlikte aynı hattan beslenen 18 köyde yapılacak 158 milyon liralık yatırım çalışması, yaşanan olaylar sebebiyle kısa süre durdurulduktan sonra yeniden başlatıldı. Ancak bu kez de köyde dikilen elektrik direkleri gece kimliği belirsiz kişilerce balyozlarla tahrip edilip devrildi. Hasar tespiti ve jandarmanın incelemesinin ardından yatırım çalışması bir kez daha yeniden başlatıldı.

Derik Söğütözü'nde taşlı saldırı

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Söğütözü köyünde ise 11 elektrik direği kimliği belirsiz kişilerce istiflendikleri yerde balyozlarla tahrip edildi. Kısa süre durdurulan çalışmalara dün sabah yeniden başlandı. Ancak kaçak elektrik kullananlar, çalışma yapan ekiplere ve araçlarına taşlarla saldırdı. Güvenlik tedbiri alan jandarmaya rağmen gerçekleşen saldırıda yaralanan olmazken, bir otomobil ile bir kamyon hasar gördü. Yaşanan olayların ardından yapılan tespitler nedeniyle kısa bir süre durdurulan yatırım çalışması jandarma nezaretinde yeniden başlatıldı. Saldırının ardından jandarma 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

“Mardin ve Şırnak'a toplam 3 milyar TL ‘ye yakın yatırım yapacağız”

İyileştirme çalışmalarının yanı sıra EPDK'dan onay alıp hayata geçirdiği birçok faydalı projeyle bölgeye çok yönlü katkı sağladıklarını belirten Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, bu tür olayların bölge halkına yönelik hizmetin önünde engel teşkil etmediğinin altını çizdi. Arvas, özelleşmeden 2023 yılına uzanan 10 yıllık süreç boyunca Mardin'e toplam 2 milyar 62 milyon TL; Şırnak'a 1 milyar 124 milyon TL tutarında yatırım yapıldığını belirterek, “Dicle Elektrik olarak Mardin için bu yıl gerçekleştireceğimiz yatırım 1 milyar 263 milyon TL olacak. Bu, Mardin için 10 yılda yapılan yatırımın yarısından fazla. Şırnak için ise geçtiğimiz 10 yılda gerçekleşen yatırımların toplam tutarını aşarak 1 milyar 716 milyon TL tutarında yatırım yapacağız. Yapılan yatırımlar abonelerimizin kesintisiz hizmet alması için hizmet niteliği taşıyor” ifadelerini kullandı.

Suç duyurusunda bulunuldu

Söz konusu direklerin tahrip edilmesi nedeniyle abonelerin daha kaliteli ve kesintisiz elektrik alabileceği yeni iletim hattındaki çalışmalar geçici olarak durduruldu. Toplam maliyeti 271 bin lira olan 23 beton elektriğin yeniden temin edilmesinin ardından yatırım çalışmasının yeniden devam edeceği öğrenildi. Dicle Elektrik tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulurken, her iki ilçede de jandarma tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.