S?rra kadem basan ?ift drone destekli operasyonla ah?rda bulundu

Mardin'de Per?embe g?n?nden bu yana haber al?namayan ?ift, 250'ye yak?n polis ve drone ile yap?lan arama sonucu bir ah?rda bulundu. Takip edildiklerini zanneden ?iftin 3 g?nd?r ah?rda sakland??? ??renildi.

Edinilen bilgiye g?re, Mersin'de sebze halinde tezgahtarl?k yapan Veysi Akbulut ile e?i Fat?ma Akbulut, ge?ti?imiz hafta 2 ?ocuklar?yla birlikte K?z?ltepe'deki yak?nlar?na misafirli?e geldi. Per?embe g?n? Veysi Akbulut, Fat?ma Akbulut ile birlikte kay?npederinin evinden ?ar??ya ??kmak i?in izin ald?. ?ddiaya g?re ?ar??ya giderken Veysi Akbulut, bir ara? taraf?ndan takip edildiklerini d???nerek durumu kay?npederi Mehmet Sait Akbulut'a cep telefonuyla bildirdi ve telefonu kapatt?. Kay?npeder Mehmet Sait Akbulut, bir m?ddet sonra k?z? ve damad?na ula?amay?nca durumu polise bildirdi. ?hbar ?zerine K?z?ltepe ?l?e Emniyet M?d?rl??? ekiplerince Akbulut ?iftinin bulunmas? i?in ?al??ma ba?lat?ld?. K?z?ltepe Cumhuriyet Savc?s? Alperen Bolat'?n talimat?yla Mardin Asayi? ?ube ve K?z?ltepe Asayi? B?ro ekipleri taraf?ndan ?ifti arama ?al??malar?na ba?land?. Ekipler, ?iftin kulland??? arac? ??narc?k Mahallesi'nde buldu. 250 polis, ?al??malar? derinle?tirerek mahallenin giri? ve ??k??lar?n? kontrol alt?na ald?. Ekipler, drone deste?iyle ?iftin kayboldu?u b?lgeyi didik didik arad?. ?al??malara AFAD ekipleri de destek verdi. Polis ekipleri metruk binalarda, bo? arazilerde ve dere kenar?nda ?ifti arama ?al??malar?n? s?rd?rd?. Ekipler hava karard?ktan sonra da ?al??malar?na devam etti. G?venlik g??leri, ?ifti ??narc?k Mahallesi yak?nlar?nda bir ah?rda buldu. Polisler, sa?l?k kontrol? i?in Akbulut ?iftini K?z?ltepe Devlet Hastanesine getirdi. ?ift emniyetteki i?lemlerinin ard?ndan ailelerine teslim edilecek.

Takip edildiklerini zannederek ara?lar?n? terk edip yakla??k 1 bu?uk kilometre ka?an ?iftin 3 g?nd?r bir ah?rda sakland??? ??renildi.