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Sokağa çıkma kısıtlaması Mardin'de bayram şekeri satışını etkiledi

Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklamasının ardından bayram şekerlerinde satışların düştüğü kaydedildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurmasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 23, 24, 25, 26 Mayısta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı kaydedildi. Mardin'de her sene Ramazan Bayramı heyecanı yaşanırken bu sene korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla vatandaşlar bayramlaşma ziyaretlerinde bulunmayacak. Bayram öncesi alışverişte bulunan vatandaşlar alışverişlerini yarıya düşürdü.


Mardin'de esnaflık yapan Burhan Döneray, sokağa çıkma kısıtlamasının satışlarını etkilediğini söyledi. Döneray, "Bayram şekerlerini müşteriler iki kilo olan ihtiyaçlarını alıyorsa yarım kilo veya daha az almaya başladı. Şekerlerinin bir bölümü elimizde kaldı, ama Allah kısmet eder ve bu hastalık giderse diğer bayramda inşallah telafi edeceğiz" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlaması kararına saygı duyduğunu aktaran Döneray, "İster istemez satışlarımız etkilendi ama kararlara da saygı duymamız lazım. Korona virüsün yayılmasını engellemek için bu kararı alınmasını devletimiz uygun görmüştür" diye konuştu.

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