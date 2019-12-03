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Sosyal medyada yankılanan fanatik Fenerbahçeli aile

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde yaşayan fanatik Fenerbahçeli Çalış ailesi sosyal medyada gündem oldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde yaşayan fanatik Fenerbahçeli Çalış ailesi sosyal medyada gündem oldu.


Fenerbahçe forması ile fotoğraf çekip sosyal medyada yayınlayan baba ve altı çocuğu Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük beğeni topladı. Fenerbahçe maçlarını 6 çocuğu ile beraber formaları giyerek ekran başından takip eden baba Abdurahim Çalış, maç günlerini büyük bir heyecanla beklediğini söyledi. Fanatik Fenerbahçeli olduğu söyleyen Çalış, "Ben çocukluğumdan beri fanatik Fenerbahçeliyim, benim çocukluk aşkımdır. Bütün çocuklarım da fanatik Fenerbahçeli. Fenerbahçe maçı olduğunda çocuklarımla beraber formalarımızı giyip, büyük bir heyecanla maçı takip ediyoruz. Birkaç defa Fenerbahçe maçını canlı izlemek için İstanbul'a gittim" dedi



Çocuğumun ismini Aziz koydum


Bir çocuğun ismini Aziz koyduğunu söyleyen Çalış, Aziz Yıldırım Fenerbahçe Kulübü Başkanı olduğu zaman, bu ismi o dönem doğan çocuğuna koyduğunu söyledi. Abdurrahim Çalış, çocukları ile birlikte Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na gidip, Fenerbahçe oyuncuları ile maç yapmak istediklerini de söyledi.

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