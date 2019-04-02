Sözen'den Ahmet Türk'e tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, ağır hasta olduğu gerekçesiyle cezaevinden çıkarılan Ahmet Türk'ün Mardin'de 3 ay boyunca seçim propagandası yapmasına tepki göstererek, "Ağır hasta ve yaşlı olduğu gerekçesiyle cezaevinden çıkarılan birinin üç ay boyunca seçim propagandası yapacak kadar sağlıklı olması çelişki değil midir? Ağır hasta ve yaşlı olduğu gerekçesiyle cezaevinden çıkarılan biri nasıl oluyor da beş yıl boyunca belediye başkanı olarak görev yapabilecek? Biz şehit aileleri ve gaziler olarak Ahmet Türk'e yönelik tanınan bu ayrıcalıktan son derece rahatsız olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz" dedi.

Ziya Sözen, terör örgütü propagandası yapma suçundan, teröre yardım yataklık yapmak suçundan hüküm giyen ve cezaevine giren HDP'li Ahmet Türk'ün ağır hasta ve yaşlı olduğu gerekçesiyle cezaevinden çıkarılmasına ve ardından yeniden belediye başkanlığına seçilmesine tepki gösterdi. Sözen, "Ağır hasta ve yaşlı olduğu gerekçesiyle cezaevinden çıkarılan Ahmet Türk kısa bir süre sonra CHP'nin düzenlediği Ankara'dan İstanbul'a kadar devam eden sözde adalet yürüyüşüne katılarak boy göstermişti. Aynı Ahmet Türk 2 gün önce yapılan yerel seçimlerde HDP'den Mardin Büyükşehir Belediye başkanı olarak seçilmiştir. Ağır hasta ve yaşlı olduğu gerekçesiyle cezaevinden çıkarılan kişi seçim propagandası döneminde yaklaşık üç ay boyunca gece gündüz demeden partisinin lehine ev ev sokak sokak dolaşarak seçim propagandası yapmıştır. Şehir merkezinde ilçelerde beldelerde ve köylerde mitingler ve toplantılar organize ederek katılmıştır. Kamuoyuna merakla soruyorum; ağır hasta ve yaşlı olduğu gerekçesiyle cezaevinden çıkarılan biri üç ay boyunca seçim propagandası yapacak kadar sağlıklı olması çelişki değil midir? CHP tarafından organize edilen Ankara'dan İstanbul'a kadar süren sözde adalet yürüyüşüne katılabilecek kadar sağlıklı olan birinin cezaevinden sağlık gerekçesiyle çıkarılması çelişki değil midir? Kendisine ağır hasta raporu verip cezaevinden çıkarılmasına sebep olan kişi veya kişiler bu raporu düzenleyerek suç işlememişler midir? Ağır hasta olarak kendisine verdikleri bu raporlar sahte değil midir? Ağır hasta ve yaşlı olduğu gerekçesiyle cezaevinden çıkarılan biri nasıl oluyor da beş yıl boyunca belediye başkanı olarak görev yapabilecektir? Biz şehit aileleri ve gaziler olarak Ahmet Türk'e yönelik tanınan bu ayrıcalıktan son derece rahatsız olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir ve kanunlarla yönetilmektedir. Yasalar ve kanunlar önünde herkesin eşit olması gerekmektedir. Cezaevlerinde bir çok hasta ve yaşlı mahkum cezasını çekmekte iken PKK propagandası yapmaktan terör örgütü propagandası yapmaktan, terör örgütüne yardım ve yataklık yapmaktan cezaevine giren birinin serbest bırakılması asla doğru değildir ve vicdanları yaralamıştır. PKK terör örgütüne yardım ve yataklıktan cezaevine giren birinin böyle serbest bırakılması biz şehit ailelerini ve gazileri derinden yaralamış, üzmüş ve incitmiştir. Bu bağlamda Ahmet Türk'ün durumunun Adalet Bakanlığınca yeniden değerlendirilmesi için özellikle talepte bulunuyoruz. Ahmet Türk'ün tutuklanıp cezaevine gönderilmesi bizim en büyük arzumuz ve talebimizdir. Bu olmadığı takdirde adalete olan güvenimiz zedelenecektir" diye konuştu.