Sözen'den CHP ve HDP'ye sert eleştiri:

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Mardin'e gelerek İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ı ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Sözen, HDP'nin suçluluk psikolojisi ile algı operasyonu yürüttüğünü ifade ederek CHP'li heyet ve Muharrem İnce'nin şehit ailelerini ve oğlunu dağda terör örgütünün elinden kurtaran Hacire anneyi ziyaret etmemesine tepki gösterdi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'a hayırlı olsun ziyareti kapsamında kente gelen Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Vali Yaman'a yeni görevinde başarılar diledi. Sözen daha sonra Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ile birlikte basın açıklaması yaptı. Sözen açıklamasında HDP ve CHP'lileri sert bir dille eleştirerek Ahmet Türk'ten terör örgütlerine yaptığı yardımların belgelerini açıklamasını istedi.

''PKK'ya gönderdiğiniz yardım paralarının da belgelerini yayınlamalarını bekliyoruz''

Mardin, Diyarbakır Van'a belediye başkanları atanmasının ardından yoğun bir kara propaganda yapıldığını belirten Sözen, ''Bu kapsamda Mardin Valimize yönelik bir takım belgeler yayınlıyorlar. Aslında bu belgeler ile Mardinli vatandaşlarımıza hakaret ediyorlar. Mardin halkı vatansever ve misafirperverdir. Buraya gelen insanlara devlet geleneği içinde bir takım sembolik hediyeleri gündeme getirerek halkımızın misafirperverliğine gölge düşürüyor. Biz bu anlamda şu soruyu sormak istiyoruz, PKK'ya gönderdiğiniz yardım paralarının da belgelerini yayınlamalarını istiyoruz. PKK'ya mali kaynak aktaran HDP'li belediyeler kendi ayıplarını kusurlarını örtmek için bugün ucuz politikalar peşinde kendilerine yakışanı yapıyorlar. HDP'nin belediyelerin PKK'ya yaptıkları yardımları biz gayet iyi biliyoruz'' dedi.

CHP'li ve HDP'li yöneticilere tepki

CHP'li Muharrem İnce ve beraberindeki heyetin HDP'li Ahmet Türk ziyaretini de eleştiren Sözen, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dün biz şehit aileleri ve gazileri üzen inciten bir diğer husus ana muhalefet partisinin takındığı tutum bizleri rahatsız ediyor. Mardin'e gelen İnce görevden alınan ve suç dosyası kabarık Ahmet Türk'ü HDP binasında ziyaret ederek kendisine yoldaşım, arkadaşım demesi her türlü desteği kendilerine sunmuştur. Mardin'e gelen CHP vekilleri herhangi bir şehit ve gazi ailemizi evinde ziyaret etmişler midir? Yol arkadaşım yoldaşım dedikleri kişilerle bir beraberlik yaşamaktadırlar. Bu yoldaşlıklarını gizlemelerine gerek yok. İstanbul seçimlerinde beraber hareket ettiniz. Adalet yürüyüşünde kol kala yürüdünüz. Arkadaşlık hukuklarını ortaklıklarını resmiyete döksünler. Biz HDP'li belediyelere destek sunan CHP'lileri sözde aydınları bir kez daha kınıyoruz. CHP'nin bu ziyaretleri ile HDP ile ortaklıkları resmileşmiştir. Biz bu bağlamda Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekil Yaman'ın kentin huzuru kardeşliği olarak verdiği desteğe inanıyoruz. Valimizin yanındayız ve her hizmette kendisini bu bağlamda konfederasyonumuz olarak destekliyoruz.''

''Şehit aileleri işten çıkarınca CHP vekilleri Mardin'e gelmedi''

Son iki günde Vali Yaman'a yönelik yapılan mesnetsiz açıklamaların ardında suçluluk psikolojinin yapıldığını dile getiren Sözen, şu ifadeleri kullandı:

''Bunların yaptıkları faaliyetler nitelendiğinde PKK'ya yaptığı yardım yataklık yatıyor. Valilik İçişleri Bakanlığının ve Sayıştay denetimlerine tabidir. Bu denetimleri isteyenler kendi dönemlerinin sorgulanmasını ve denetlenmesini ve görevden alınmalarını antidemokratik olarak nitelendirmektedirler. HDP'liller ve CHP'liller son zamanlar aynı ağzı kullanıyorlar. Söz konusu PKK'lılar olunca söz konusu PKK yandaşları olunca demokrasi ve insan hakları oluyor ama söz konusu vatansever insanların haklarının imkanları elinden alınınca o zaman demokrasi bir kenara rafa kaldırıyorlar. Burada onca şehit ve gazi ailelerimiz Ahmet Türk göreve gelir gelmez işten alınca hiçbir CHP milletvekili yada Mardin CHP yönetimi gelip o şehit ailelerimizin yanında durduğuna şahit olmadık. Ama söz konusu antidemokratik yöntemlerle işlerine son verildiğinde herkesi ilgilendiren kavramları hatırlıyorlar.''

''Diyarbakır'da oğlunu terör örgütünün elinden kurtaran anneye yılın annesi ödülü verilmeli''

Diyarbakır'da evladını terör örgütünden kurtaran Hacire anneye yılın annesi ödülü verilmesi gerektiğini ve CHP'lillerin de ziyaret etme gereği duymadığını hatırlatan vurgulayan Sözen, ''Bu anne yılın annesi seçilmesi gerekir. Bu annenin bu evladına sahip çıkan hareketleri karşında görevden alınan Ahmet Türk'ü ziyaret edenleri anneyi ziyaret ederken görmedik. Bu annenin gösterdiği dik duruş ve cesaret sergilemeyenler. Biz demokrasi ve insan haklarından bahsedenleri Diyarbakır da o anneyi ziyaret etmeye de bekliyoruz'' diye konuştu.