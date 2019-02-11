SP'li adaydan AK Parti heyetine hakaret iddiası

MARDİN (İHA) – Seçim çalışmaları nedeni ile Mardin'in Ömerli ilçesine giden AK Parti heyeti ve Saadet Partisi Ömerli Belediye Başkan adayı Servet Cemiloğlu arasında tartışma yaşandı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde Cemiloğlu'nun AK Parti'li heyete hakaret ettiği görüldü.

AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu ve İl Başkanı Faruk Kılıç, seçim çalışmalarına katılmak üzere Ömerli ilçesini ziyaret etti. Ömerli'de bir kahveye giren AK Parti heyeti, burada Saadet Partisi Ömerli Belediye Başkan adayı Servet Cemiloğlu ile karşılaştı. Miroğlu ile bir süre sohbet eden Cemiloğlu, daha sonra AK Parti Ömerli Belediye Başkan adayı Hüsamettin Altundağ ile sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın uzaması üzerine grup arasında kahvehane önünde arbede yaşandı. Çıkan tartışmada, Cemiloğlu'nun AK Parti heyetine hakaret ettiği görüldü. Yaşanan olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

AK Parti Mardin İl SKM'den yapılan açıklamada, seçim çalışmalarına Ömerli ilçesinde devam edildiği belirtildi. Açıklamada, “İlçemizde çalışmalara mukabil olarak girilen bir kıraathanede tesadüf eseri orada bulunan başka bir partinin belediye başkan adayı ile AK Parti'mizin adayı arasında yerel nedenlerden kaynaklı kısa süreli sözlü bir tartışma cereyan etti. Fakat tartışma büyümeden son buldu. Bizde heyet olarak çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ettik. Bazı yerel medyada çıkan asılsız iddialara istinaden, Genel Merkez MKYK Üyesi aynı zamanda Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olan Orhan Miroğlu'nun, programda bulunan Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Vejdi Kahraman'ın, milletvekillerimiz ve il başkanımızın bizzat kendilerine karşı ne sözlü ne de farklı tartışmalara neden olabilecek herhangi bir husus yaşanmamıştır. AK Parti katılmış olduğu tüm seçimlerde çalışmalarını samimiyetle, tevazuyla ve kim olursa olsun tüm milletimize saygıyı esas alarak sürdürmüştür” denildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan SP Ömerli Belediye Başkan adayı Servet Cemiloğlu ise önceki gün Miroğlu ve beraberindeki heyete soru sorduğunu ve cevap beklerken sorunun muhatabı olmayan şahsın hakaretine maruz kaldığını savundu. Cemiloğlu, "Yapılan ağız dalaşında, istem dışı Bekiro ailesinin büyüğü rahmetli Hacı Rıfat Altındağ'a bana yakışmayan ifadede bulunmuşum Ondan ve Bekiro ailesinden özür dilerim" açıklamasında bulundu.