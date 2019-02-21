STEM yenilenebilir enerji ve proje yazma eğitimi

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Artuklu Hatuniye Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen STEM GAP yenilenebilir enerji ve proje yazma eğitimleri programına katıldı.

Hatuniye Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen eğitime İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı. Burada konuşan Sarı, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sektörlerinin son dönemlerde kalkınmada önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Sarı, "Bu yarışmanın amaçlarından biri bu sektörlerin bütünleşik kalkınmaya hizmet edebilmesi için yüksek yatırım gerektiren ileri teknolojik çözümler kadar basit ve uygun fiyatlı yenilikçi ve kolay çözümlerin de hayata geçirilmesine katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında bölge önceliklerini ve potansiyelini göz önünde bulunduran, yenilikçi ve kolay çözüm geliştirilmesine yönelik bir platform oluşabilecektir. Bu sayede düşük gelir grubundaki hane halkının veya küçük ölçekli işletmelerin ihtiyaçları için basit ve uygun fiyatlı çözümlerin ortaya çıkarılması ve hayata geçirilmesine yönelik etkin bir mekanizmanın oluşturulmasını amaçlanmaktadır" dedi.

Eğitime katılan Sarı, gelişen dünyada kodlamanın önemine değinerek katılımlarından dolayı öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.