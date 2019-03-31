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Su birikintisi içerisinden oy kullanmaya gittier

Mardin’in Nusaybin ilçesinde oy kullanmak için evinden çıkan seçmenler, aşırı yağmur nedeniyle okul önünde biriken su birikintilerinin içinden geçerek sandığa gitti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde oy kullanmak için evinden çıkan seçmenler, aşırı yağmur nedeniyle okul önünde biriken su birikintilerinin içinden geçerek sandığa gitti.


İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış öğlen saatlerine kadar sürdü. Yağış nedeniyle Duruca Mahallesinde oy kullanılan okulun önünde birikinti oluştu. Vatandaşlar su birikintisi içerisinden geçerek oylarını kullandı. Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgedeki su birikintisinin tahliyesi için çalışma başlattı.

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