Su borçlarının yapılandırılmasında son haftaya girildi

MARSU'dan yapılan açıklamada, Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı gereği su borcu yapılandırmasında son haftaya girildiği ve son başvuru tarihinin 31 Ocak olduğu belirtildi. Açıklamada, "7256 sayılı kanun ile son ödeme tarihi 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait su borçlarına taksit fırsatı getirilmiştir. Bu kapsamda gecikme cezaları silinerek ve Yİ-ÜFE oranında yeniden hesaplanacaktır. Taksit seçeneklerinde 6-9-12-18 ay seçecekleri sunulmaktadır. Ödeme şekli 2 ayda 1 olup toplamda 36 ay süreye yayılmaktadır. Yapılandırılan tutarlarda kredi kartı ile ödeme sağlanmaktadır. Peşin ödemelerde ise gecikme bedellerinin yüzde 90'ını silinmektedir" denildi.