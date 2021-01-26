İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Su borçlarının yapılandırılmasında son haftaya girildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU), su borcu yapılandırma işlemlerinde son haftaya girildiğini hatırlattı.


MARSU'dan yapılan açıklamada, Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı gereği su borcu yapılandırmasında son haftaya girildiği ve son başvuru tarihinin 31 Ocak olduğu belirtildi. Açıklamada, "7256 sayılı kanun ile son ödeme tarihi 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait su borçlarına taksit fırsatı getirilmiştir. Bu kapsamda gecikme cezaları silinerek ve Yİ-ÜFE oranında yeniden hesaplanacaktır. Taksit seçeneklerinde 6-9-12-18 ay seçecekleri sunulmaktadır. Ödeme şekli 2 ayda 1 olup toplamda 36 ay süreye yayılmaktadır. Yapılandırılan tutarlarda kredi kartı ile ödeme sağlanmaktadır. Peşin ödemelerde ise gecikme bedellerinin yüzde 90'ını silinmektedir" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.