İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sulama kanalına düşen kurdu itfaiye kurtardı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, sulama kanalına düştükten sonra mahsur kalan kurdu itfaiye ekipleri kurtardı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sulama kanalına düştükten sonra mahsur kalan kurdu itfaiye ekipleri kurtardı.


İlçeye bağlı Gürün Mahallesi mevki'inden sulama kanalına düşen kurt, köprü korkuluğunda mahsur kaldı. Kurdu gören çobanlar, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurt, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.


Bakımı yapılıp mama verilen hayvan, daha sonra doğaya bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.