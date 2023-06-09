Sultan Şeyh Musa Cami ve Külliyesi ibadete açıldı

Mardin'de, Sultan Şeyh Musa Cami ve Külliyesi, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Vali Mahmut Demirtaş ve çok sayıda davetlinin katılımıyla ibadete açıldı.

Artuklu ilçesine bağlı Sultanköy'de Sultan Şeyh Musa Cami ve Külliyesi, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve çok sayıda davetlinin katılımıyla dualar eşliğinde hizmete açıldı.

Açılışta konuşuna Arınç, birçok zenginliği içinde barındıran Mardin'in kadim bir medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Sultan Şeyh Musa Külliyesi'nde bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Arınç, "Gerekli bilgileri valimiz çok öz bir biçimde anlattılar. Vakıflar Genel Müdürlüğüne böyle bir imkanı tahsis ettikleri için teşekkür ederim. Şeyh Musa Camisi'ne elimizden geldiği kadar hizmet etmiştik. Bu muhteşem cami de büyük gayretler sonucu hem bölge müdürlerimizin hem de hayırsever vatandaşlarımızın yardımı ile bu mükemmel hale getirildi" dedi.

Bugün açılışını yaptıkları Şeyh Musa Külliyesi'nin kentte önemli inanç ve kültür duraklarından biri olduğunu belirten Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Demirtaş ise, şehir ve bölge halkı tarafından çok iyi bilinen Şeyh Musa Ezzuli adına oluşturulan makam, misafirhanesi, sosyal donatıları ve bugün açılışını yaptıkları görkemli camisiyle kentin önemli inanç merkezlerinin başında gelmekte olduğunu dile getirdi.

Şeyh Musa Külliyesi'nde, ziyaret eden konuklara hizmet veren bir mescit olduğunu hatırlatan Vali Demirtaş, "Gelen ziyaretçi sayısının yoğunluğu nedeniyle bu mescit, ihtiyaca cevap veremiyordu. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ile Sultan Şeyh Musa Cami ve Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında yapılan protokol neticesinde işte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz camimiz inşa edilmiştir. Emeği geçen Sultan Şeyh Musa Cami ve Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği yönetim kurulu üyeleri olmak üzere Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze ve bu eserin ortaya çıkmasında yardımlarını esirgemeyen tüm hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Programımıza teşrifleriyle bizleri onurlandıran meclis başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" şeklinde konuştu.

İl müftüsü Ali Hayri Çelik'in dua okuduğu açılışta, caminin açılış kurdelesi kesildi. Açılışta, Arınç'a plaket takdim edildi.