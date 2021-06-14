Sürdürülebilir Şehirler Programının 3. fazı gerçekleştirildi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, kurumsallaşma yönündeki çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Şehirler Programının 3. faz eğitimlerini tamamladı.

2014 yılı itibariyle Büyükşehir Belediye statüsüne kavuşan 13 il ile birlikte Mardin'inde dahil olduğu ve İlbank, Avrupa Birliği ile Dünya Bankası tarafından desteklenen Sürdürülebilir Şehirler Programı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu Üniversitesinde düzenlenen programa, İlbank uzmanları, SŞP Yürütücü Firması PwC Türkiye Danışmanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Azime Tezel, Prof. Dr. Orhan Şen ve Prof. Dr. Fatih Terzi, Daire Başkanları ve ilgili birim çalışanları katılım sağladı. 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi statüsüne erişen illerin diğer mevcut Büyükşehir Belediyelerde var olan standartlara yaklaştırmayı hedefleyen Sürdürülebilir Şehirler Programı, tecrübe ve bilgi paylaşımının yanında kurumsal kapasitesinin artırılmasını amaçlayarak 12 aylık süreçle planmış ve çalışmalar sürdürülmektedir. 10 gün süren programda, Büyükşehir Belediyesinin tüm yatırımcı kuruluşlarının 2022-2026 yıllarını kapsayan beş yıllık yatırım programı hazırlıkları ele alındı. Yaklaşık 20 icracı birimimize ait 103 proje, proje fikri, bilimsel ve hibelenebilir uluslararası proje teknikleri kullanılarak proje yatırım envanteri oluşturulmaya çalışıldı.

Proje finansmanı, finansal-ekonomik analiz ve belediye finansmanı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve sektörel alanlarda da temel seviye farkındalık oluşturmak için mekansal planlama, altyapı planlama, ulaştırma planlaması, iklim değişimi ve etkileri, su ve atık yönetimi konularına da eğitim programında yer verildi.