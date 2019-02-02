Suriye'den geldi KOSGEB desteğiyle iş yeri açtı

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Mardin'in Kızıltepe ilçesine yerleşen hat ustası Abdulbasit Mahmut, KOSGEB desteğiyle iş yeri açtı.

Şam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan 42 yaşındaki Abdulbasit Mahmut, ülkesindeki iç savaştan kaçarak Mardin'in Kızıltepe ilçesine yerleşti. Burada KOSGEB girişimcilik kursuna kayıt olan Mahmut, eğitimini başarı ile tamamladıktan sonra girişimcilik belgesini almaya hak kazandı. Girişimcilik belgesi ile KOSGEB'in yolunu tutan Mahmut, aldığı destekle kendisine ait hediyelik eşya dükkanı açtı. Mahmut, özel siparişleri alıp ahşaptan ürün haline getiriyor.

Yaşadıkları ile ilgili konuşan Mahmut, KOSGEB desteği ile iş yeri açtığını söyledi. Mahmut, "İş yerimde ahşaptan hediyelik eşya üretiyoruz. KOSGEB sayesinde biraz güçlendik. Ne istiyorsanız yapıyoruz, saat, kalemlik, süs eşyaları konusunda tüm siparişleri alıyoruz. Ben hat sanatını da yapıyorum. Devletin millete destek vermesi çok güzel bir şey" dedi.

Mahmut'un yanında çalışan yine Şam Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu Muhammed Hüseyin ise, 5 sene önce Mardin'e geldiğini, Türkiye'de güvende olduklarını söyledi. İş yerinde özel siparişler alıp ürettiklerini kaydeden Hüseyin, evlerine ekmek götürebildikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.