Suriyeli kadınlara sağlık eğitimi

Artuklu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde sağlık çalışanları tarafından Suriye uyruklu yetişkinlere yönelik üreme sağlığı, sağlıklı annelik ve hijyen eğitimleri veriliyor. Konu ile ilgili bilgi veren Mardin İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle Suriye uyruklu yetişkinlere yönelik üreme sağlığı, sağlıklı annelik ve hijyen eğitimleri verildiğini söyledi. Yavuz, "Artuklu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ebeler tarafından gerçekleştirilen eğitim, Türkçe-Arapça sunum ve tercüman eşliğinde gerçekleştirilmiştir. Program sonunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sığınmacılara yönelik hazırlanan bilgilendirme broşürleri dağıtılıyor. Programda Suriyeli kadınlara, cinsel sağlık, üreme sağlığı ve aile planlaması hizmetleri, cinsiyete dayalı şiddeti önleme çalışmaları, cinsiyete dayalı şiddet uğrayan kadınları destekleme, göçmen kadınları güçlendirme çalışmaları, anne sütünün önemi ve emzirme, anne-çocuk ilişkisi, iletişimin önemi gebelik, bebek ve çocuk bakımı, çocukluk çağı aşıları ve önemi, bulaşıcı hastalıklardan korunma ile ilgili temel bilgiler gibi eğitimler verildi” dedi.

Suriyeli kadınlara yönelik her türlü sosyal desteği sağladıklarını belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"Sağlık hizmetlerine erişim ve psiko-sosyal durumları kamp içinde olduğu gibi kamp dışında da Suriyeli kadınlarda çoğunlukla savaş sırası travma ile savaş sonrası strese ve depresyona dayalı psikolojik sıkıntıların olduğu gözlemlenmiştir. Savaş sonrası zorunlu göç nedeniyle ortaya çıkan psiko-sosyal bozuklukların da kadın sığınmacılarda daha fazla görüldüğü düşünülürse, adaptasyon süreçlerinin daha sıkıntılı olduğu görülmektedir. Barınmanın yanı sıra sağlık sorunlarının kamp dışında yaşayan kadınlarda öz bakımın sağlanması ve beslenme sıkıntıları yönünden sıkıntılar olduğu için kadınlar daha çabuk hastalıklara yakalanabilmektedir. Bu nedenle özellikle kamp dışında yaşayan kadınlarda hamile kadınların gebelik takibi, çocukların aşılanması gibi koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinden faydalanma oranı çok düşüktür. Suriyeli kadınların temel ihtiyaçlarını karşılayamamaları hamilelik ve emzirme süreçlerinde de sıkıntı yaşamalarına neden olmaktadır. Cinsel sağlık ve üreme sağlığının amaç ve kapsamı tüm çiftlerin ve bireylerin çocuklarının sayı, aralık ve zamanlaması konusunda, hiçbir ayrımcılık, şiddet ve baskı olmaksızın, özgürce ve sorumlulukla karar verme, bunun için gerekli bilgi ve olanaklara sahip olma, en yüksek standartta cinsel sağlık ve üreme sağlığına erişme haklarını içerir.”