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Tansaş giyim vatandaşların ilk tercihi oldu

Mardin’de bulunan Tansaş giyim mağazaları, uygun ve kaliteli ürünlerle vatandaşların ilk tercih ettiği mağaza konumuna geldi.

Mardin'de bulunan Tansaş giyim mağazaları, uygun ve kaliteli ürünlerle vatandaşların ilk tercih ettiği mağaza konumuna geldi.


Tansaş giyim mağazaları sahibi Şehmus Kavan, korona virüs sürecinde de büyümeye devam ettiklerini söyledi. Her kesime hitap ettiklerini kaydeden Kavan, "Virüs bizi etkilemedi, aksine bu süreçte Mardinlilerin gözde markası haline geldik. bizim için müşteri memnuniyeti her zaman öne plandadır. Hedefimiz büyüyüp istihdama daha fazla katkıda bulunmaktır" dedi.

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