Tarihi çarşılarda ikinci etap restorasyon çalışmaları başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEM Şube Müdürlüğünün, kent merkezinde Hasan Ayyar ve Zahireciler Çarşı başta olmak üzere 20 tarihi çarşının yeniden canlandırılması ve ayağa kaldırılması amacıyla restorasyon, onarım ve yapım işlerinden oluşan ikinci etap çalışmaları başladı.

GAP İdaresi'nin ortaklığında birinci etap çalışmalarında Hasan Ayyar ve Zahireciler Çarşılarında cephe iyileştirme işi 2019 yılı başı itibariyle, tamamlanmış ve yıkılmış durumda olan yapılar ayağa kaldırılarak cephe iyileştirme çalışmaları yapılmıştı. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının (YİKOP) desteklediği ve Şanlıurfa Koruma Bölge Kurulu'nun onayladığı ikinci etap çalışmalarında ise Hasan Ayyar Çarşı'sının yan kollarında çalışmalar başladı. İkinci etap çalışmalarında iş yerlerine tarihi dokuya uygun camekan, vitrin, tente, tabelalar yapılarak monte edilecek. Sıvalar, harçlar sökülerek geleneksel malzeme ile yeniden derz yapılacak. Gece canlılığı için ışıklandırma ve güvenliğin sağlanması kamere sistemi kurulacak.