Tarihi Midyat konuk evine turistlerden yoğun ilgi

Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan, tarihi Midyat Konuk Evine hafta sonu turist akını yaşanıyor.

Işıklar Mahallesinde bulunan, tarihi Midyat Konuk Evinde hafta sonu turist akını yaşanıyor. Daha önce bir çok diziye ev sahipliği yapan Midyat Konuk Evine, yerli turistlerin dışında, yabancı turistlerde akın ediyor. Hafta içi bir çok kişi ziyaret ederken; hafta sonları özellikle bir çok kişi hafta sonunu fırsat bilip ziyaret ediyor.

Tarihi konuk evini ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, sokaklardaki taş işlemelerini ve tarihi konaktaki destansı işlemeyi hayranlıkla izliyorlar.