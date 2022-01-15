Mardin'in Midyat ilçesinde tarihi Midyat konuk evine ziyaretçi akını kış ayında devam ediyor.

Akçakaya Mahallesinde bulunan tarihi Midyat konuk evine kış ayı demeden soğuk havalara aldırış etmeyen turistler konuk evini ziyaret ederek buradaki tarihe tanıklık edip hatıra fotoğrafı çektiriyorlar.

Gün içinde binlerce kişinin ziyaret ettiği konuk evine kış aylarında da yazın gibi rağbet devam ediyor. Konuk evinin bölümlerinde fotoğraf çeken turistler adeta konağın büyüsüne kapılarak geçmişi gözlerinin önünde canlandırıyorlar.